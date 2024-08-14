韓國瑜主持普渡　祈求朝野和諧風調雨順

立法院舉行中元普渡，韓國瑜在正門參拜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午主持“立法院”中元普渡，祈求風調雨順，朝野和諧，議事順利。



韓國瑜此次主持“立法院”中元普渡，總共有三個參拜點，第一個是“立法院”面對中山南路的大門口，第二個是議場東門，第三個是“立法院”警衛隊辦公室門口。“立法院”秘書長周萬來陪同韓在“立法院”正門參拜，“立法院副院長”江啟臣則陪同韓在議場東門參拜。



普渡時，韓國瑜持香站定，由司儀誦讀禱詞，提到此次韓國瑜、周萬來率“立法院”各單位同仁祭拜，祈求風調雨順，“國運”昌隆，朝野和諧，議事順利，並保佑全體人員身體健康、萬事如意。



隨後韓國瑜走向供桌親自獻酒，為供桌上的三個茶杯斟上高粱酒。



供桌上的供品包括以雞肉、豬腿肉及魚肉組成的三牲，另外還有眾多零食、水果，其中零食方面有台灣常見的“乖乖”，至於水果方面則有香蕉、蘋果、橘子等，其中香蕉為由雲林縣莿桐果菜合作社所產，雲林是韓國瑜夫人李佳芬的故鄉。



普渡過程韓國瑜也非常講究細節，再三拜託媒體不要站在供桌正前方拍攝，以免影響普渡儀式，頻頻揮手請媒體退往兩側，並不斷向媒體說不好意思。



另一方面，韓國瑜日前延攬昔日高雄市長任內的部屬，前高雄市社會局長葉壽山出任“立法院院長”室編審，成為首位隨韓國瑜入“立法院”任職的前高雄市府小“內閣”成員。



葉壽山今日也隨韓國瑜一起參與普渡，並與副院長江啟臣熱情打招呼，兩人昔日也在國民黨中央當過戰友。



江啟臣2021年出任國民黨主席，當時一度找來葉壽山擔任組發會主委，備戰韓國瑜被罷免後的高雄市長補選，最後代表國民黨參選的高雄市議員李眉蓁大敗，最後葉壽山請辭負責。



如今韓國瑜、江啟臣與葉壽山再度聚首“立法院”，也能感受到韓國瑜身旁的生力軍越來越充沛。