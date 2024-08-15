孫文南院：兩岸交流要雙向融合強化民生發展

孫文南院日前舉行第二屆第二次理監事聯會。（中評社） 中評社高雄8月14日電／針對兩岸關係，孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生表示，兩岸交流要雙向融合，重視民生發展，經社融合，繼2021年“兩岸如何協同共好”、2023年台北高雄“百工百業創富共榮”、2024年6月“福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區研討會”兩岸視訊會議，12月將以“海峽通道”為主題，舉辦線上線下兩岸視訊會議。



孫文南院日前舉行第二屆第二次理監事聯會暨座談會，繼疫後開啟起的兩岸雙向交流融合，探討規劃2024下半年活動提出策略方針。



孫文南院副院長許綿延表示，黃埔軍校在廣州創辦，建軍建校迄今已屆滿一百週年，兩岸分別於高雄及北京盛大同慶。想當年的團結抗日、抵御外辱，黃埔軍校承載著兩岸同胞共同的光榮記憶。



執行長李正圻表示，兩岸家書是兩岸同胞往來的信件，更是兩岸交流交往的見證；為掀翻兩岸更深層的面紗，孫文南院受邀作為台灣唯一主辦方與中國閩台緣博物館、泉州市對外文化交流協會等單位共同辦理“譜碟家書論壇”，探討兩岸血溶於水的情誼，喚起兩岸一家親的情懷。



蔣權瀚秘書長表示，三十年來的兩岸交流重點在經貿科技，隨著台灣與國際情勢變化，當前的兩岸交流重點在社會融合。



青年部主任徐尚賢表示，兩岸有效的交流根基在基層，透過凝聚眾人的力量，藉由基層的帶動增加相互瞭解、減少隔閡和誤解，亦謂基層治理是國家治理現代化的關鍵，亦是融合發展重要的契機。



理事吳富正示，媒體是民意的代表，可藉由與各團體的合作培養媒體人才，使民眾獲得資訊更加廣泛，並可提供基層人民更多的服務交流，進而與里民社區培養穩健的連結。