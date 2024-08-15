劉嘉薇：盧秀燕若想拚大位　應選黨魁暖身

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨明年改選黨主席，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇向中評社分析，如果台中市長盧秀燕有意挑戰2028大選，那明年就應該參選國民黨主席，展現她是願意承擔的人，這樣2026九合一選舉起跑，就等於是在幫2028暖身。也因為盧秀燕目前的形象比較偏向地方首長，而非核心領導人，所以有必要往中央邁進。



劉嘉薇為政治大學政治學博士，現為台北大學公共行政暨政策學系教授、政大選研之友協會理事長。曾任台北大學公共事務學院民意與選舉研究中心主任，並於2015年至2019年間擔任台灣“中選會”委員。研究專長包括政黨與選舉、政治傳播、政治行為、民意調查。



盧秀燕日前與前“立法院長”王金平餐敘，王金平表達，盧若有意選黨主席，那就是好人選。而馬英九基金會執行長蕭旭岑也表示，既然很多人看好盧秀燕挑戰2028大位，那她明年就應參選黨主席。



如果盧秀燕瞄準2028大選，那參選國民黨主席對她是加分還是包袱？



劉嘉薇表示，這兩種情況都有可能，因為一旦當上黨主席，就必須扛下選舉責任，包括2026年九合一選舉的選戰成敗。假設沒有選好，搞不好還必須下台。可是當黨主席好的一面是可以掌握黨機器，2026九合一選舉一起跑，也等於是幫她的2028大選佈局。



劉嘉薇指出，如果真的要給出建議，那她會建議盧秀燕應該要參選黨主席，就是要出手掌握黨權，否則目前盧秀燕給人的感覺比較偏向地方首長，而非核心領導人，所以應該往黨中央邁進。可是兼任黨主席確實比較辛勞，必須兼顧黨務與市政，可能要擔心市政滿意度是否走下坡，此時盧就需要很有力的地方施政團隊，幫助穩固台中市政，使盧可以往中央歷練。