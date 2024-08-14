台灣有事日本有事？石破茂：應避免這種局勢

日本眾議員石破茂。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月14日電（記者 俞敦平)在今天的記者會上，日本跨黨派國會議員組成的“思考日本安全保障議員之會”團長眾議員石破茂，針對記者提問關於“台灣有事，就是日本有事”的情境，石破茂表示，目前更應專注於如何避免這種局勢的發生，並且避免公開討論日本在台灣遭受攻擊時的具體應對措施。他強調，對於這類敏感議題，不宜在記者會上詳細說明。



對於“台灣有事，就是日本有事”的情況是否該透過立法來保障。石破茂表示，目前他個人不認為需要新的立法來加強日台關係，雖然他了解有此類提議，但他認為現在的立法框架已經足夠。然而，他也表示願意對這些提議進行進一步討論，以確保日台關係的穩定發展。



對於日本自民黨內部對於台灣政策的立場。石破茂強調，自民黨內部成員對於維護台灣與日本的合作持高度重視的態度，並認為定期與台灣進行意見交換是必要的，尤其是在“國防”安全等議題上。然而，他也指出，這樣的合作應由負責政府職位之外的有責任的人士來推動，目前由自民黨青年局擔任主要的對台交流角色，但他認為這樣的安排是否足夠仍有待討論。



除了關於台日的安全，也有記者關心石破茂參選日本自民黨總裁的相關問題。石破茂表示，根據自民黨的規定，要參選總裁必須得到至少20位國會議員的推薦支持，而這是一個相當困難的過程。



石破茂提到，如果他能夠獲得足夠的支持，他願意參選。他還回憶起三年前他與小泉進次郎和河野太郎在選舉中的合作，並指出目前三人之間的關係並未發生重大變化。儘管如此，他強調，目前無法確定自民黨內部未來的權力結構，特別是在總裁選舉結束後，未來的黨內人事安排仍是未知數。他也提到，未來可能會與小泉進次郎和河野太郎再次討論如何讓日本政治變得更好，以及如何增強自民黨的公信力。