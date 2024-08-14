柯文哲大選帳務疑雲　黃珊珊赴北檢告端木正

黃珊珊在律師的陪同下，到北檢提告會計師端木正。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調14日上午突襲搜索涉案相關單位木可公關公司、會計師端木正所任職的事務所。民眾黨“立委”、時任柯競選總幹事黃珊珊下午則到台北地檢署，提告端木正涉嫌業務登載不實罪、使公務員登載不實等2罪，並堅稱端木正作假帳，她知道不可思議、大家都難以理解，但事實就是這樣發生了。



黃珊珊原訂今日上午11點到北檢提告端木正，但因“調查局”北機組突襲搜索位在台玻大樓的台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司，黃珊珊延至下午3點再提告。



已辭去民眾黨中央委員的黃珊珊，與民眾黨發言人吳怡萱、委任律師共3人，到台北地檢署按鈴申告，一度因不熟悉，還按錯申告鈴。大批媒體均在場搶拍。



黃珊珊表示，他們早上因配合檢調，因此下午才來提告，柯文哲競選總部的所有的支出都有完整的憑證，且都有銀行往來的記錄，這些記錄在每周都會交給委外的會計師端木正，去做繕打、上傳、申報的動作。在接獲廠商（尼奧、時樂等公司）的反映後，民眾黨就進行內部清查，她是律師，跟各位一樣，不會相信有會計師給客戶做所謂的假帳。



她說，她不相信競選總部同仁會做任何虛偽不實，因此對自己留存的支出憑證進行比對，看什麼沒在“監察院”申報系統裡，找到了將近17筆的漏登的資料，而委外的會計師端木正卻認為這個短差是可以的，端木正卻因作業不及而虛報9份上傳的資料，在沒有任何憑證、發票記錄下列了9筆支出，在正常人的眼裡都不應該發生此事。