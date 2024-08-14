黃珊珊向民眾黨支持者抱歉　避答政治力介入

民眾黨委員黃珊珊按鈴控告會計師端木正。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調14日上午突襲搜索涉案相關單位木可公關公司、會計師端木正所任職的事務所。民眾黨“立委”、時任柯競選總幹事黃珊珊下午則到台北地檢署，提告端木正涉嫌業務登載不實罪、使公務員登載不實等2罪。被問到是否有國家機器介入？黃珊珊僅微笑說謝謝，另外，她也對民眾黨支持者感到抱歉，不該發生會計師虛報帳務一事。



“法務部調查局”北部地區機動工作站今早大動作，花了將近4個小時，搜索位於台玻大樓2樓辦公室，包括台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司，均登記於此。直到12點半左右結束。



已辭去民眾黨中央委員的黃珊珊，與民眾黨發言人吳怡萱、委任律師共3人，到台北地檢署按鈴申告端木正涉嫌業務登載不實罪、使公務員登載不實等2罪，並接受媒體聯訪。



中評社記者詢問檢調動作快速，是否認為有國家機器介入？黃珊珊、吳怡萱僅強顏微笑說“謝謝”。記者再追問，對於京華城容積率爭議案涉嫌圖利，檢調今日繼續約談相關都市計劃委員、公務員等，前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊會不會擔心也被約談？影響柯粉小草信心？



黃珊珊說，各位，京華城的案子反正檢調也正在調查了，所以相關的事情就是靜待調查，且現在看起來北檢也都有傳訊相關的公務人員，還有所謂的都委會委員，會還給大家查明清楚的真相。



至於檢調的搜索行動，她說，這幾天黨內都有進行非常完整的比對，相關憑證資料都放在一起，是民眾黨主動提供給調查官，調查官也註明是我們主動提供，需要查核時，也隨時都會配合清查。

