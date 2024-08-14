民進黨中常會談奧運　沒有人提柯文哲議題

王世堅自稱黨內烏鴉，但最近都非常低調不願意對於常會發言多說。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中常會，自稱是烏鴉的民進黨“立委”王世堅，在會前與會後都非常低調不願意受訪。對於台灣民眾黨主席柯文哲最近深陷政治獻金疑雲等案，據瞭解，會中都沒有人提到柯文哲案，連王世堅也沒有在會中對此有發言。



民進黨下午召開中常會，會中邀請足球球評石明謹，以“台灣邁向運動之國”，以及財團法人運動好事協會創辦人劉柏君，以“從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰”為題進行專案報告。



據瞭解會中兩份報告就花好多時間，最近中常會幾乎都成為各位中常委選區建言時間。民進黨前“立委”、英系中常委蘇治芬提到，要重視雲林張家（指前縣長張榮味家族）在雲林茁壯發展，講到關於治水農民相關議題，蘇認為這不只是雲林的事情，會影響層面很多，包括全台灣農業發展。



民進黨高雄“立委”、新系中常委邱志偉會中提及，爭取到高雄蓋AI大廠，因為需要充足電力，高雄可以提供電力。



據透露，秘書長林右昌在黨務報告時，提到對於創黨黨員專案照顧持續進行中。也宣布新北市議員卓冠廷即日起回任發言人。卓冠廷屬“正國會”， 日前請辭發言人參選中常、執委，卻沒有選上，今天由“正國會”秘書長林右昌宣布聘請卓擔任黨發言人。



