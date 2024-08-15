曲兆祥語中評：柯沒有處理好 面臨最大危機

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，柯須把握檢調起訴前的“黃金時間”把整件事說清楚，現在柯的支持者已動搖，不再那麼鐵桿地相信，這是最大的危機。若要走漫長的司法途徑，親民黨主席宋楚瑜就是前例。若柯倒下，也不需要再討論誰是下一任民眾黨領導者，因民眾黨只會由盛轉衰。



曲兆祥說，柯文哲的支持者大部分是年輕族群，柯倒下後只會有2種走向，一是對政治更加冷漠，或在網路上強力批判，一是還願意積極參與投票的人，投給綠營的可能性遠高於投給國民黨，除非國民黨未來能給選民一種新的感覺，否則年輕族群不容易接受國民黨的主張。客觀上來說，民進黨相對於國民黨比較佔便宜。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，民眾黨把政治獻金登載不實的問題歸為會計師端木正“便宜行事”，社會大眾能不能接受，現在講還太早，民眾或許知道柯文哲發生這件事，但並不清楚內容，而對柯支持者來說，已開始對整件事情打上問號、沒那麼鐵桿地相信，甚至有點懷疑。

