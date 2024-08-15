柯文哲陷假帳案疑雲 劉兆隆：趁你病奪你命

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月15日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金帳目疑雲，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，可以發現，藍綠兩大黨開始順勢圍攻，有如“趁你病奪你命”，這當中兩黨目的都是要削弱民眾黨，只是出發點有些不同，而民眾黨若真的一蹶不振，藍綠利弊得失，孰輕孰重，有待觀察。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



柯文哲捲入政治獻金假帳疑雲，北檢12日主動分他字案調查是否涉及偽造文書等罪嫌，檢調14日上午赴台玻大樓的木可行銷公關公司搜查，民眾黨主動提交6箱大選時期的競選經費憑證。柯文哲並早發布黨員信，坦承第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，“在這次事件中，承認識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。”



劉兆隆表示，可以發現這次柯文哲出事，不分藍綠都順勢圍攻，當然，國民黨的力道沒有民進黨強，但能確定的是，藍綠兩大黨目的都是要削弱民眾黨，只是盤算各有不同。



劉兆隆指出，國民黨方面，攻勢較集中在台北市的民意代表，這當中比較涉及私人恩怨，確實藍營某方面也希望趁著柯文哲聲勢較弱，盡量吸納民眾黨淺藍支持者的票源，並讓國民黨持續掌握在野最大話語權，以利掌握後續與民眾黨談判的籌碼。國民黨也知道，倘若民眾黨真的被消滅，對藍營而言並無太大好處，所以力道不若民進黨強。

