中評關注：蔡壁如展忠誠　向柯文哲招手

民眾黨創黨元老蔡壁如。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲陷入2024大選政治獻金帳目疑雲，時任競選總幹事、現任不分區“立委”黃珊珊被點名應該負責，黃14日辭去黨職。值得注意的是，先前被架空於黨內核心之外的創黨元老、台中市府顧問蔡壁如，連日來多次公開發表評論，甚至提醒柯“注意身邊的人”，招手意味濃，預期民眾黨內權力結構將產生變化。



柯文哲捲入政治獻金假帳疑雲，北檢12日主動分他字案調查是否涉及偽造文書等罪嫌，檢調14日上午赴台玻大樓的木可行銷公關公司搜查，民眾黨主動提交6箱大選時期的競選經費憑證。柯文哲並早發布黨員信，坦承第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，“在這次事件中，承認識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。”



民眾黨近年來決策核心以黃珊珊人馬為首，相關事件爆發，括民眾黨前祕書長謝立功在內，不少人公開點名黃珊珊應出面負責，黃也在14日宣布辭去請辭黨中央委員職務，中央委員也決議將爭議黨員李文宗、黃珊珊、端木正等移送到中評會。



民眾黨的核心圈，過去一直被黨內人士詬病“劣幣驅逐良幣”，尤其在黃珊珊擔任柯文哲競選總幹事期間，黨內矛盾格外嚴重，過去與柯文哲並肩作戰，共同創立民眾黨的蔡壁如，不只得親征台中艱困選區，還逐漸被排除在核心圈之外；而2024民眾黨不分區“立委”名單，幾乎是黃珊珊的人馬，甚至將自己排在不分區第一位，讓黨內頗有微詞。如今假帳爭議燒向民眾黨，黨內反對黃珊珊的聲量也看漲。



民眾黨內的權力結構可能轉變，從蔡壁如近期動態可見端倪，不只連續三天接受媒體訪問發表評論，雖然口頭上對黃珊珊是否應負責，表示“無法回答”，卻間接向柯文哲喊話，“每隔一段時間要去回過頭看看身邊的人，是不是跟人民還站在一起？”向柯招手的意味濃厚。



蔡壁如從台大醫院一路隨柯文哲踏入政壇，在黨內本來是權力核心的一份子，卻隨著論文抄襲事件，2022年請辭不分區“立委”後，逐漸被排除在外，但仍願為黨衝鋒陷陣，2024年被徵召投入台中市第一選區“立委”選舉，對上3連霸綠委蔡其昌，最終以7250票的差距惜敗，後進入中國國民黨籍台中市長盧秀燕麾下，擔任有給職市府顧問，間接成為藍白橋梁，也讓蔡壁如的重要性再被看見，在民眾黨面臨風波之際，蔡壁如後續動向值得觀察。