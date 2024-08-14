慰安婦紀念日　婦女團體促日本勇敢認錯道歉

婦女救援基金會今日舉行慰安婦紀念活動，與會者左二起前綠委尤美女、婦女救援基金會董事長葉德蘭、綠委范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）8月14日是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會董事長葉德蘭偕各界婦女團體今日舉行紀念活動，有感於台灣最後一位慰安婦去年離世，此次活動特別莊嚴慎重。葉德蘭表示，日本是世界大國，請像個女人一樣勇敢承認過去在台灣的犯行。民進黨籍前“立委”尤美女更訴求，日本政府迄今都沒正式道歉。



婦女救援基金會今日舉行紀念活動，主題為“揭示歷史，捍衛正義：東京大審後的實踐對戰爭性暴力受害者的影響–814國際慰安婦悼念記者會”。邀集曾參與2000年東京大審的律師尤美女、民進黨籍“立委”范雲、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、人權館副館長陳淑滿、民間司法改革基金會副執行長李明洳、犯罪被害人權益保障協會副執行長蕭逸民、民進黨性別平等事務部副主任蔡宜文、勵馨基金會公民對話處長郭育吟、台北教育大學教授楊孟哲、防暴聯盟理事長陳秀峯、婦女權益促進發展基金會副執行長黃鈴翔等。



葉德蘭致詞表示，去年最後一位慰安婦阿嬤已離世，而她們一生追求的正義仍未實現，今年是2000年東京大審的24週年，然而至今仍未等到司法的正義。台灣的課綱中未納入慰安婦、軍事性奴隸事件的記載，台灣史也缺乏相關的紀錄，甚至未設立“國家”婦女博物館，這段歷史仍未得到應有的重視和紀念。



葉德蘭說，阿嬤們在法庭上敘述自己受到當年性暴力的過程，她們多半出身於貧困的家庭，被掮客誘騙、誘拐、甚至強行擄走。原本以為是擔任“護士”、“食堂”的工作，卻是充作“慰安婦”。阿嬤們回到台灣後，都不敢告訴家人，甚至身體受損沒辦法懷孕，阿嬤們心裡很苦，希望日本道歉、賠償。



尤美女表示，自己是2000年東京大審的參與律師，深刻強調了這次民間法庭的意義。她表示，日本政府至今未曾向這些受害的阿嬤們道歉，司法正義也未曾實現，這些女性作為戰爭中的最大受害者，卻在歷史、“國史”及教科書中未被完整記載。近期以哈、俄烏戰爭的殘酷現實再次提醒，戰爭對女性的侵害尤為嚴重，透過這些歷史的記錄，讓世人記取戰爭的教訓，追求持久的和平。



范雲說，她幾乎每年都來參加這個記者會，對於這個歷史感到沈痛、但感激婦援會代表所有台灣人持續關注慰安婦阿嬤。台灣最後一位阿嬤過世的時候，已等了半世紀，還沒有等到一個完整的歷史正義。她剛從芬蘭及愛沙尼亞參訪結束，深知公民教育的重要，政府會花更多資源協助，如今參與黑熊學院的女生也比男生多，全民都很關注性暴力的議題。



眾人接著大合影，並齊呼口號“終止女性受暴、避免歷史悲劇重演！”隨後葉德蘭也帶現場來賓、媒體們，導覽婦女救援基金會內，許多紀念已故的慰安婦阿嬤們歷史的記憶。