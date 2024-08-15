邱毅：綠摧毀柯的人設 最嚴峻是京華城案

邱毅向中評社分析柯文哲遇到的危機。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調大動作於14日上午突襲涉及該案的木可公關公司，以及會計師端木正所任職的事務所。前“立委”邱毅向中評社分析，假帳的問題應該最多燒到時任大選總幹事黃珊珊為止，但會嚴重減損柯文哲的道德形象和政治前途，也就是人設被摧毀。



邱毅說，柯文哲的法律責任會是在目前正悶燒中的京華城案，而原本檢方可能苦無機會切入查柯的過往金流，但假帳案給了檢方最好的入口，他認為檢方可能會將兩案合併調查，這兩案合在一起，柯可能就會出大問題了，如果沒有好的律師幫忙，真的可能吃牢飯。



柯文哲2024大選經費疑似轉入木可公關公司外，更涉及浮報、漏登，違反政治獻金法，引發爭議。“法務部調查局”北部地區機動工作站今早9點前發動大搜索，地點在台玻大樓2樓辦公室，包括台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司。



另外，柯文哲在台北市長任內核准的京華城案，遭爆交辦開綠燈，且與威京集團關係密切（京華城為威京集團投資的關係事業），檢方日前以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲說明，訊後諭令彭限制出境、出海，限制住居。

