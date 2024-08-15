台首座高鐵車廂影棚啟用　台影視技術翻新頁

台灣首座擬真高鐵車廂攝影棚，長約13米，斥資新台幣2千萬元打造。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）台“文化部”等單位補助設置台灣首座“高鐵車廂攝影棚”，落腳於台中霧峰“中台灣影視基地”，14日對外亮相，台灣導演洪子烜的動作片“96分鐘”成為首度使用該影棚創作的劇組，這也是繼導演李安電影“少年Pi的奇幻漂流”人工造浪池設施後，中台灣影視基地再創台灣影劇技術里程碑。



中台灣影視基地14日下午召開“全台首座高鐵車廂攝影棚”剪綵亮相記者會，“文化部長”李遠、台中市副市長鄭照新、導演洪子烜、電影監製鄒介中與藝人李李仁等出席剪綵。



李遠接受媒體聯訪時表示，“96分鐘”是典型由中央與地方政府，一同協助合力完成的電影，文化內容策進院扮演投資者，“文化部”補助輔導金，加上台中等各地方政府協助，資金逾新台幣1億元。該片拍攝最特別之處在於，使用台灣第一座仿製高鐵車廂打造的攝影棚創作而成，“文化部”希望將資源投入拍攝電影外，也壯大台灣影劇片場與技術部門，長期影響台灣影視生態。



電影“96分鐘”於今年2月起，進駐中台灣影視基地搭景，斥資新台幣2000萬打造高鐵車廂攝影棚，並於今年4月開拍、5月殺青，期間獲台中補助及協拍。電影故事發生在台北開往高雄的高鐵班次中，由演員林柏宏、王柏傑、李李仁等人演出，預計2025年發行上映。

