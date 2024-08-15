尤美女：台日關係微妙敏感　官方民間有差異

民進黨籍前“立委”尤美女接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月15日電（記者 張穎齊）民進黨執政主張台日關係最佳，但對於日本政府遲未向台灣慰安婦道歉，卻出現矛盾。民進黨籍前“立委”尤美女接受中評社訪問表示，這是牽扯滿複雜、微妙的政治問題，在民間方面當然是與擁有最大的空間；但若在官方上，將牽涉國家主體的問題，日本內部會有各種不同看法，當然她作為人權律師，會繼續訴求日本政府要向台灣慰安婦阿嬤們致歉。



尤美女，出生於彰化，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學法學博士候選人，現任律師聯合會理事長。歷任民進黨2屆不分區“立委”、“立法院”司法及法制委員會召委、台灣婦女團體聯合會創會理事長、台北市律師公會理事長、婦女新知基金會董事長等，曾獲法國功勳騎士勳章，投入婦女運動逾30年。丈夫為“司法院”大法官黃瑞明。



針對日本政府遲未對台灣慰安婦道歉，尤美女表示，這牽涉到滿複雜的政治問題，以及“國家”主體的問題，比如台灣所有的地方公會要與日本地方公會成為姐妹會容易，就像她的律師聯合會與日本的律師公會很要好，不過牽涉到簽訂MOU合作備忘錄就不能簽。日本政府對這個滿敏感的，也不是誰說得算，就跟靖國神社爭議一樣，每年都會鬧一次，日本內也有不同的政黨及看法。當然她還是會繼續訴求日本政府要對台灣慰安婦道歉、認錯。



記者問，自民黨內呼聲極高的總裁、新首相人選、前自民黨幹事長石破茂如今在台，台日關係看起來不錯，是否在人權議題方面有曙光？



尤美女說，事實上石破茂率領的是前國會議員團，所以私底下都可以談支持，倘若是現任議員、官員，那就會變得很敏感，因在正式的官方場合，將會涉及日本整個國家走向的問題，不是任何一名國會議員、甚至一名首相，就能去決定的。在日本的社會，要做出任何改變，都不是一個人說得算，因此可看到日本的法令修改不是那麼快。

