全台最高媽祖銅像在澎湖　政治角力爭議不斷

澎湖縣馬公市有一座高達48公尺的“重光媽祖銅像”，前年啟用成為地標景點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月15日電（記者 蔣繼平）澎湖縣馬公市有一座高達48公尺的“重光媽祖銅像”，前年完工啟用，號稱全台最高，成為地標吸引遊客拍照打卡，不過周邊後續工程停擺，十分荒涼也缺乏整體美觀，原來當初建造過程就一波三折，十多年來爭議不斷，經三屆縣長政治角力，成了政府重大公共工程的省思教案，也是當地居民心中疙瘩。



澎湖縣有一座高達48公尺的“重光媽祖銅像”，包含基座在內則達66公尺，大約22層樓高，位置就坐落在馬公市的西北角，而旁邊就是重光海堤，平常就適合居民散步，由於號稱全台最高媽祖銅像，2022年10月20日正式點燈落成啟用後，吸引不少遊客前往拍照。



不過，“重光媽祖銅像”整體環境十分荒涼，並沒有完整的建置，連基座旁的管線都沒有收好，而走上階梯，只看到隨興用一個咖啡紙杯來插香祭拜，遊客的香油錢也隨意丟在紙杯旁，附近衹有開闢聯外道路與停車場，而草地上還有蓋一半用鐵皮圍起的建物。



原來當初建置這座“重光媽祖銅像”就一波三折，2011年時任藍營縣長王乾發主張媽祖託夢，要在澎湖內海設立媽祖像來帶動澎湖整體發展，並啟動大倉島媽祖文化園區建設。2015年綠營縣長陳光復接任後宣布停建已執行超過一半的大倉媽祖工程。

