出擊提告！林碩彥：柯文哲故意把鍋掀開止血

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金登載不實爭議擴大，檢調單位14日上午兵分多路搜索木可公司及會計師端木正事務所。台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問認為，雖然整起事件目前都還在持續發展中，但從柯那麼快就決定告端木，就可看出柯是故意想把鍋掀開止血，看到底是誰出問題？



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥表示，這次政治獻金案是發生在柯文哲當時競選總部團隊裡面，跟民眾黨未必有直接關係，但確實有許多需要檢討改進的地方，且他觀察柯會這麼快就決定要告會計師端木正，應該就是想把整個鍋給掀開來，看到底是誰出問題？而未來若確定是哪些人有問題，那些人就該負起完全的法律與政治責任。



他指出，目前在檢調介入調查而民眾黨卻還解釋不清楚的情況下，確實已造成基層小草動搖，對民眾黨也有一些誤解和傷害，雖然目前小草對柯文哲還是百分百信任，但柯絕對要破釜沉舟，否則該怎麼說服小草說民眾黨是有別於藍綠比較進步的政黨？



林碩彥強調，就像柯文哲之前常講“面對問題就是解決問題的第一步”，現在既然問題來了，就坦誠面對。這從柯14日發給黨員的公開信也可看出，柯承認識人不明、用人不當，並強調時任競選總幹事黃珊珊已主動請辭黨職，後續也會將黃和李文宗、端木正移送中評會議處。但他相信這只是止血的第一步，第二階段應該儘快把真相調查清楚公開給社會大眾一個交代，這樣才有機會重振民眾黨的氣勢。