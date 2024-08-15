戴利玲複訊快閃　北檢漏夜約談端木正李文娟

尼奧、時樂公司負責人戴利玲晚間7點59分離開北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調14日上午突襲搜索涉案相關單位木可公關公司、會計師端木正所任職的事務所。“調查局”台北市調處已先後約談完尼奧、時樂公司負責人戴利玲、端木正、木可公司負責人李文娟，轉由台北地檢署複訊，戴利玲最先抵達複訊半小時後離開，檢調單位將繼續漏夜複訊端木正和李文娟。



柯文哲大選帳務陷疑雲，戴利玲原為民眾黨籍“立委”黃珊珊好友，因發現“監察院”申報政治獻金中，尼奧、時樂2間公司竟被不實多報共916萬元新台幣，案情因此炸鍋。民眾黨隨後上下將責任全指向會計師端木正，而柯文哲2024大選經費疑似轉入木可公關公司外，更涉及浮報、漏登，違反政治獻金法，引發爭議。“法務部調查局”北部地區機動工作站今早發動大搜索，地點在台玻大樓2樓辦公室，包括台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司。



繼黃珊珊下午到北檢控告端木正作假帳，涉嫌業務登載不實罪、使公務員登載不實等2罪後。北檢仍馬不停蹄，除了另外有京華城容積率爭議案持續約談30多人，並也繼續複訊政治獻金案相關人等。



戴利玲12日接受台北市調處約談後，今日下午繼續約談端木正、李文娟。



戴利玲於晚間7點21分在調查官陪同下抵達北檢，複訊約半小時，於59分離去。而司法線媒體繼續在門口徹夜守候，端木正、李文娟也將先後到案複訊，檢察官將漏夜辦此案。