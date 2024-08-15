中評鏡頭：澎湖早餐一條街　文康商圈最道地

鐘記燒餅特色是放在水缸烤。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月15日電（記者 蔣繼平）台灣離島澎湖是觀光勝地，旅客到此都會安排至少三天兩夜行程，因此“澎湖早餐”必吃什麼也成為旅客網搜重點，最有名的幾間傳統早餐店都位於馬公市文康街，鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜湯、香亭土魠魚羹都是排隊名店，假日一早都會出現遊客排隊人潮。



馬公市是遊客造訪澎湖第一個點，飯店、旅館、民宿相當多，而市區的文康街，就是俗稱的澎湖早餐街，許多遊客都會特別早起來這裡覓食，當地人也經常拜訪。早期飯店都會提供早餐，不過網路資訊發達後，遊客都喜歡找在地美食，因此早餐街這幾年很夯。



鐘記燒餅是厚燒餅，厚度近三公分，是傳統燒餅的二、三倍厚，並加入“老麵”的發酵，還會放在水缸烤，除傳統口味外也加入西式多樣口味選擇，培根、燻雞、起司、培根等等，價格新台幣35元起跳，最貴的干貝蔥蛋65元。



北新橋牛雜湯也很有特色，牛雜湯大碗150元、小碗130元，牛肉湯使用澎湖黃牛每週一、二限量一碗150元。牛雜湯內含有牛肚、牛肉塊、牛舌和牛心，小小一碗不算便宜，但很值得。澎湖有許多討海人，牛雜湯對漁民來說是宵夜，所以才會吃這麼豐盛。



香亭土魠魚羹有賣麵羹、魚羹、米粉羹，也可以買魚塊回去自己煮，每一份都是80元。益豐豆漿所有餐點都是現做現做，招牌油條很受歡迎，門口大排長龍。隔壁街的二信飯糰也很知名，不少人排隊，經常是一次買好幾份帶走，也很推薦遊客嘗試。