單厚之：柯文哲被鬥垮之前先被鬥臭

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電(記者 黃筱筠)對於台灣民眾黨主席柯文哲最近深受政治獻金疑雲以及台北三大案件中，資深媒體人單厚之接受中評社訪問分析，原本認為柯文哲涉及的台北三大案等，包括京華城案、北市科案及台智光案，會慢慢偵辦，只要在2026前半年有結果即可，但沒想到爆發政治獻金疑雲，加速柯文哲、民眾黨崩解，接著台北幾大案再辦出結果，會讓柯就像貪腐集團一樣，聲勢會下跌，柯政治前途看起來非常糟。民進黨的策略應該是，柯文哲被鬥垮之前先鬥臭。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



柯文哲目前陷入政治獻金案與台北三大案，檢調迅速搜索，最後會怎麼發展？柯文哲2028還有機會？



單厚之表示，經過蔡英文執政8年，不管檢調或是司法，“監察院”、“考試院”人事都重新洗牌一遍，基本上都是聽民進黨的話。從前民眾黨籍新竹市長高虹安與中國國民黨籍“立委”顏寬恆的案子來看，最後都判得很怪，可以觀察到司法相當程度聽民進黨。



他認為，從前桃園市長鄭文燦開始，賴清德強調肅貪是施政重點，肅貪變成肅清政敵重要工具。第一刀開向鄭文燦，找一個小案子，但基本上又不會牽扯到其他民進黨的案子。後續會不斷發生司法案件，柯文哲原本被認為是台北市三大案有疑問，不容易脫身，尤其京華城很怪，柯還說圖利但是有犯法嗎？這樣說法，若之後有相關事證被檢調掌握，柯文哲就慘了。



單厚之認為，京華城案件在前台北副市長彭振聲，被檢調限制住居，像是被轉為污點證人，如果咬出來對柯文哲不利，柯就會有點麻煩。柯現在又發生政治獻金事件，“被鬥垮之前先被鬥臭”，就像高虹安案件從2021年選前就開始，社會負面聲量累積足夠後，等到被判刑時輿論就會一面倒。雖然都被認為是政治辦案，但是要辦到讓社會沒話講。

