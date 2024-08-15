施琅攻台完成清朝統一大業　澎湖施公祠供奉

“施公祠”位於澎湖縣馬公市的中央老街。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月15日電（記者 蔣繼平）澎湖縣馬公市的中央老街是澎湖發展最早的一條街，短短200公尺發展成商店街，有琳瑯滿目的各式商品小物，還有一間全台唯一供奉施琅的“施公祠”，同時還是古蹟。施公祠旁另有因施琅祈禱而得湧泉傳說的“萬軍井”，老街內藏有歷史景點，值得遊客一探究竟。



施公祠，舊稱施將軍廟，1683年（清康熙22年）福建水師提督施琅率兵攻克明鄭政權，鄭克塽投降，台灣初次歸收編入大清帝國版圖，完成統一大業，乃設台灣道，歸屬福建省。同年中秋，清康熙封施琅為“靖海將軍候”，封靖海侯，由此推估施將軍廟建祠的期間為施琅封侯（1683年）至逝世（1696年）間所建。



施公祠原址在舊稱媽宮澳東街（今署立澎湖醫院處），與海壇館為鄰，因於1914年廟地遭到日本政府徵收，故與海壇館一同遷建於中央街現址，神像初置於海壇標兵的伙房供祭祀，復由施琅部屬的後代項秀明重建。現在看起來雖顯窄小，但遷建當時該地段是繁華街市，且有高院牆、左右廂房，正殿前尚留有中庭，格局方正，承繼了三百多年來香火更是難得。



因施公祠與海壇館合祀，故祭祀神明眾多。除了前排中間施琅外，後排中供奉媽祖，左邊為玉帝爺，右邊為海山城隍爺及范、謝將軍。西邊案桌供奉1832年（清道光12年）赴台平定“張丙之亂”殉職的海壇鎮鏢楊高陞及澎湖水師高清河等官兵的神位。



祠內有“寰海皆春”及“福曜海山”兩方古匾，其中“寰海皆春”是1835年（道光15年）澎湖水師副將詹功顯所題贈，是當年在澎湖位階最高的長官，顯見當時施公祠在地方的地位。



施公祠外側右前方有一口井，關於萬軍井的由來眾說紛紜，相傳1683年（清康熙22年）施琅率軍征澎湖時，因龐大軍隊駐紮在媽宮城無水可飲用，又逢瘟疫流行，施琅乃祈求媽祖保佑賜水，果然從井中湧出大量甘泉，解決數萬兵馬飲水之急，後以“萬軍井”稱之。