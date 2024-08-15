對帳本有信心　柯文哲：被約談也很正常

柯文哲今天清早受訪看來很淡定。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金帳目登載不實爭議擴大，昨天檢調大動作搜索木可公司等7處地點，柯文哲15日上午信心十足地表示，他還是有信心，我們每一筆支出都有憑證，他這邊沒有問題。媒體追問，會不會擔心被檢調約談？柯文哲一派輕鬆地說，好像也很正常，也沒有什麼。˙



柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司、會計師端木正事務所、尼奧與時樂公司，共7處地點，約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。北檢漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正以新台幣200萬元交保、李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，並接受科技監控。



柯文哲政治獻金風暴擴大，媒體從昨天就一路跟著柯文哲的動向，15日一早不到7點就有超過20位媒體記者守候在柯文哲位於信義區的家樓下。柯文哲上午7點10分走出家門後，立刻遭媒體圍堵，柯還難得的主動向媒體說，你們有什麼問題，趕快問。



柯文哲表示，帳的出入加起來超過18萬筆，偶爾會有記錯1、2筆他不覺得奇怪，但數量太多就不行了，誤差幾萬元他可以接受，但誤差到超過2000萬元就太烏龍了。



媒體追問，不排除有人貪污的可能？柯文哲強調，他這邊還是有信心，因為每一筆支出都有憑證，當然憑證是不是每一項都合理，這可以討論，但在法律上每一筆支出都有憑證，這是確定的。我們查過超過40萬元以上的帳，昨天還繼續往下查，至少到目前為止，每一筆支出都有憑證，這沒問題。