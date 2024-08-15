拔黃珊珊“立委”？柯文哲：先度過危機再說

柯文哲被大批媒體包圍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金帳目登載不實爭議擴大，黨內將矛頭指向時任競選總幹事黃珊珊與財務長李文宗，並要求黃請辭不分區“立委”。柯文哲15日上午語帶保留地表示，這還得內部討論，混亂的時候不要添亂，先度過危機再說。



柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司、會計師端木正事務所、尼奧與時樂公司，共7處地點，約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。北檢漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正以新台幣200萬元交保、李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，並接受科技監控。



黃珊珊在昨天已向民眾黨請辭黨職、黨中央委員，民眾黨中央委員會也將黃珊珊、李文宗、端木正移送中評會做進一步懲處。



柯文哲政治獻金風暴擴大，媒體從昨天就一路跟著柯文哲的動向，15下一早不到7點就有超過20位媒體記者守候在柯文哲位於信義區的家樓下。柯文哲上午7點10分走出家門後，立刻遭媒體圍堵，柯還難得的主動向媒體說，你們有什麼問題，趕快問。



媒體問會否覺得被李文宗害慘？柯文哲表示，事實真相還沒搞清楚，不要隨便給人安罪名。



不過，當媒體問及黨內有聲音要求黃珊珊請辭不分區“立委”時，柯文哲則語帶保留地說，這還得內部討論，通常混亂的時候就不要再添亂了，先穩住陣腳，把事情解決，處分的事擺後面再處理，先度過當前的危機。



至於昨天發給黨員信，自認“識人不明”是否包括黃珊珊、李文宗、端木正？柯文哲認為，我們犯一個錯誤是作帳還是得找會計人員、財政人員，而不是找非專業的，有時候還是要相信專業。民眾黨中央黨部本還有一個長期合作的會計師，但“總統”大選是臨時加出來的項目，他就問黨內誰是會計師，也沒有誰推薦的，端木正本來就在民眾黨內，他用端木正不覺得奇怪。