妻陳佩琪惹爭議　柯文哲兩度強調非人頭公司

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議擴大，妻子陳佩琪開人頭公司一事也備受關注。柯文哲15日力挺妻子，兩度更正記者詢問“人頭公司”，強調那不是人頭公司，父母太疼愛孩子，幫孩子開一家公司，也不是很奇怪的事。



至於台北地檢署12日主動分案調查政治獻金案“偽造文書”罪，14日就兵分多路搜索，會不會太快？政治追殺？柯文哲則說，如果“中華民國”政府的效率都這麼高，我們是很樂見。



柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司、會計師端木正事務所、尼奧與時樂公司，共7處地點，約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。北檢漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正以新台幣200萬元交保、李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，並接受科技監控。



柯文哲的妻子陳佩琪也被爆出以兒子的名字開公司打算經營“小草咖啡廳”，地址就在民眾黨部，陳佩琪發文坦承，算是有犯意，但未有犯行，請求法院從輕量刑。這讓長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢在直播怒嗆，陳佩琪發文前有沒有用腦袋？被駡死好了。



柯文哲15日步出家門立刻被媒體包圍提問，媒體問及，怎麼看陳佩琪用人頭公司打算開小草咖啡廳？柯文哲表示，那個不叫人頭，其實這是家事，就是父母太疼愛孩子了，幫孩子開公司，但他總覺得孩子長大就自己去打天下就好了。



媒體追問，這幾天有沒有安慰陳佩琪？柯文哲笑說，要聊什麼？每天夫妻見面就會講話啊，這問題也太奇怪。我們都是醫院出身的，這種危機的事情看太多了。



至於陳佩琪開人頭公司前是否知情？柯文哲在度更正記者的提問道，他已經講了，那不叫人頭公司，是父母出錢幫孩子開公司，這也不是很奇怪的事。