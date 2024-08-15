柯文哲帳務爭議升溫　陳佩琪遇媒體不發一語

面對媒體的提問，陳佩琪始終都不回應。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議擴大，妻子陳佩琪開人頭公司一事也備受關注。柯文哲15日上午7點10分出門，陳佩琪則在8點40分出門，但為躲避媒體，陳佩琪還特別走靠近捷運站方向的小門，顯然不願受訪，但媒體見狀狂追，在地下道追上陳，但陳對所有提問始終都不回應，站著打電話請假，任由記者堵住去路。



陳佩琪將在今年9月從台北市立聯合醫院提早退休，15日上午原本在北市聯醫和平婦幼院區有門診，但在媒體追堵下，一度困在地下道進退不得，而媒體見陳佩琪都不回應，也都未有鬆動，陳佩琪見狀只好打電話請假，說明自己原本以為可以出門，但現在沒辦法出門了，請其他醫生幫忙看診。陳也向媒體要求，給她一張椅子，要坐多久都可以，或是讓她走，她有人身自由。



陳佩琪與媒體僵持不下好幾分鐘，媒體也數度請陳佩琪能說明小草咖啡廳相關事情，但陳佩琪堅持不發一語，最終媒體只好作罷離開，陳佩琪則獨自一人倚靠在地下道牆邊滑手機，等媒體自己離開。



柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司、會計師端木正事務所、尼奧與時樂公司，共7處地點，約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。北檢漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正以新台幣200萬元交保、李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，並接受科技監控。



柯文哲的妻子陳佩琪也被爆出以兒子的名字開公司打算經營“小草咖啡廳”，地址就在民眾黨部，陳佩琪發文坦承，算是有犯意，但未有犯行，請求法院從輕量刑。這讓長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢在直播怒嗆，陳佩琪發文前有沒有用腦袋？被駡死好了。