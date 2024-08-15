柯黃合作廠商揭弊　蔡正元：還有江湖道義？

尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電／揭露台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金帳目登載不實的競選活動廠商尼奧、時樂兩間公司負責人都是戴利玲、且為時任競選總幹事黃珊珊的“閨蜜”。但戴利玲拿出當時的相關契約、單據喊冤，“不要再說我是珊友友或是柯友友”。前“立委”蔡正元14日在政論節目質疑，第一次聽到有合作廠商來指控，錢給你賺，這還有江湖道義、還有天理嗎？



根據《中時新聞網》報導，蔡正元14日在政論節目《大新聞大爆卦》質疑，會指控柯文哲競選總部的，竟然是合作廠商？合作廠商是誰找來的？今天不是鍾小平指控、不是康仁俊指控，柯文哲所意識到的是合作廠商指控。



蔡正元說，如果是民進黨來指控，比方說綠媒來指控？那政治上OK啊，在邏輯上大家覺得：這難免的啊？“我第一次聽到有合作廠商來指控的耶？這是什麼世界啊？我給你賺錢、你來指控我？不管你是什麼黨的，你想一想看，會有這種情形出現嗎？”



蔡正元強調，“我在政壇上工作這麼久，從來沒聽過！”旁邊郭正亮說，他應該寫：黃珊珊的好友廠商指控！前民眾黨“立委”陳琬惠說，後來人家不承認跟她是閨密！主持人說，對，人家說，不要再說我是黃珊珊閨密了！這個是好慘的事情啊！



蔡正元表示，閨不閨密不重要，最主要是合作廠商。郭正亮提到：黃珊珊的市長選舉，也是她協助活動，戴利玲是那棟大樓的主委，她有一個選民服務，請黃珊珊協助。



所以她們是選民服務的關係，那個時候就認識了，市議員就認識了。郭正亮指出，後來黃珊珊就當她的法律顧問，就是那棟大樓，主要是這樣，事實上那個不叫閨密，是認識的朋友。



蔡正元指出，黃珊珊在內湖有一種經營的方法，因為內湖有很多新大樓，新大樓都會成立管理委員會，管委會跟建商多多少少都會有一些爭議，然後黃珊珊就來當管委會的法律顧問，她送法律顧問證書，幫她們服務，這是不錯啦！



蔡正元表示，可是現在已經不是這個服務的關係，她們只是認識。可是妳後來會把生意交給她，就表示已經脫離了這種服務關係了，就是妳跟她是合作對象。對戴利玲這個尼奧公司來講，你民眾黨是我合作的政黨，妳黃珊珊是我合作的對象，你柯文哲是我合作的業主，合作廠商來指控？各位，你聽到了會不會捶心肝？如果說柯文哲以前拋棄了哪個女朋友，跑來指控，聽了還覺得蠻正常的。



是合作廠商！錢給你賺，他今天還來指控你？蔡正元說，唉唷，這還有江湖道義，還有天理嗎？