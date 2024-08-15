柯文哲出事最氣誰？吳子嘉斷言黃珊珊下場

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北8月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，時任柯文哲競選總幹事、“立委”黃珊珊請辭中央委員。黨中央委決議將李文宗、黃珊珊移送中評會。媒體人吳子嘉表示，柯文哲最氣的就是黃珊珊，星期五中評會將要開鍘，黃珊珊的不分區“立委”職務可能不保。



吳子嘉14日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲非常憤怒的是兩個人，就是李文宗跟黃珊珊，而他最憤怒的就是黃珊珊，因為這件事會出包，來自黃珊珊的閨密尼奧等這兩家公司的新台幣916萬，柯文哲私下跟人家表態，916萬這件事。他火大黃珊珊兩件事：第一件事，黃珊珊早就知道，為什麼不擺平？第二件事，沒有擺平，黃珊珊為什麼不告訴他。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉提到，根據這兩項主席裁示的事由，中評會就可以把黃珊珊作停權或是開除黨籍的處分，因為黃珊珊的朋友，是她長期合作的夥伴，又是她的包商，搞了那麼多事情。



吳子嘉預測表示，黃珊珊辭掉民眾黨中央委員，但是星期五中評會開鍘，最輕的就是停權三年，自然解除“立委”職務，黃珊珊“立委”可能不保了。如果柯文哲被收押，黨員的憤怒，怎麼可能放過黃珊珊，黃珊珊一定會被解除“立委”職務。