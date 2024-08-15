彭振聲偷錄音？吳子嘉：柯與他有秘密會議

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，核准京華城改建取得840%超高容積爭議，北檢12日以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲到案說明，庭訊2小時30分鐘後依貪污之圖利罪命限制住居、出境及出海。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日在網路節目表示，不排除彭振聲在和柯文哲開會的時候有偷錄音，因為彭振聲這個人不是簡單人物，柯文哲有很多秘密會議，是找彭振聲私下開的。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉14日在網路節目《董事長開講》中表示，柯文哲只要一進去，就會辦他的三大案，他認為彭振聲已經提供了非常具體的證據，彭振聲具體證據的東西，不排除彭振聲在和柯文哲開會的時候有偷錄音。



吳子嘉說，因為彭振聲這個人不是簡單人物，柯文哲有很多秘密會議，是找彭振聲私下開的。



吳子嘉認為，這東西很簡單，如果今天北檢沒有拿到彭振聲讓柯文哲一槍斃命的東西，他不會那麼輕鬆地離開北檢，所以他懷疑彭振聲有提供非常具體的東西，而且是我們想像不到的東西。



吳子嘉說，彭振聲現在已經出來三天了，柯文哲的不穩定不是為了小草，而是為了彭振聲的事情。彭振聲扮演的角色是台北地檢署的誘餌，讓他周邊很多人跟他聯絡，他們就可以搜集更多證據，然後他身邊的人會躁動不穩定。