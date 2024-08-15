彰化硯雕師董家豪開展　傳承中華硯台藝術

董家豪（右1）開辦硯雕藝術展，書畫藝術家李穀摩（中）等人前來捧場。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月15日電（記者 方敬為）彰化縣文化局今天上午在鹿港鎮工藝展覽館舉辦“硯雕百年傳承－董家豪創作展”開幕式，展覽由彰化在地傳承三代的硯台雕刻師董家豪展示27件精美的硯台作品，結合鹿港當地工藝文化，邀請遊客到鹿港旅遊時也可以參觀展覽，體驗鹿港的藝文氣息。董家豪表示，他有幸出身在硯雕世家，習得傳統製硯工藝，希望中華硯台文化能夠被更多人看見。



“硯雕百年傳承－董家豪創作展”開幕式15日上午在鹿港工藝展覽館登場，彰化縣府文化局長張雀芬、鹿港鎮公所代表、書畫藝術家林穀摩、多位鎮民代表共襄盛舉。



張雀芬表示，彰化縣濁水溪流域有特有的“螺溪石”，質地特別適合用來做硯台，董家豪老師為彰化二水的硯台雕刻藝術家，董家的硯台工藝已傳承三代，是彰化重要的文化瑰寶，董家豪採用螺溪石製硯，結合傳統工法，融合新的藝術審美及復合媒材創作，打造傳統、現代兼具的藝術硯台，值得大家觀賞。



董家豪表示，榮幸受到彰化縣文化局邀約開展，能夠對外展示家族傳承百年的製硯藝術，本次展覽他特別採用不一樣的素材創作，運用生漆、腰果漆、金線、金箔等材料，融入傳統硯台工藝，展現中華傳統硯台文化獨特的魅力，希望能夠傳承中華傳統藝術之美，讓更多人看見。