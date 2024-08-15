96萬便當錢？吳怡萱：2筆記成1筆造成誤解

民眾黨發言人吳怡萱受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金登載不實爭議擴大，其中柯辦申報一筆新台幣96萬元的“餐費”遭外界質疑。民眾黨發言人吳怡萱15日受訪表示，會計師端木正將2筆登錄成一筆，因此造成誤解。她也說，賴清德、蔡英文也有申報過大愛素食天地的資料，甚至蔡英文的單據上寫“交通”，或許我們都只是吃了便當，但不曉得為何業者開的發票會有這樣的問題。



柯文哲身陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司、會計師端木正事務所、尼奧與時樂公司，共7處地點，約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。北檢漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正以新台幣100萬元交保、李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，並接受科技監控。



柯辦申報一筆新台幣96萬元的“餐費”遭外界質疑費用多寡，甚至也有網友質疑開立發票的大愛素食天地早已歇業，同一個老闆的小李快餐禮拜天也未有營業。吳怡萱15日表示，餐費的部分，是2張單據被登錄為1筆，因此產生誤報與差額的漏洞，讓我們也非常傻眼，但我們再相信會計師的前提下沒有覆核，我們也是始料未及。



媒體追問，單據上一張是2023年、一張是2024年，會計師怎麼會一起申報？吳怡萱說，我們統一把所有的單據交給會計師幫我們處理，不知道會計師是一起申報還是分批申報，我們不瞭解後續作業，可能要到“監察院”的後台才能做相關查詢。



媒體追問，網友認為開立發票的時候，大愛素食天地已經歇業，就算是同一家位在隔壁的小李快餐，禮拜天也沒有開門，單據似乎有問題？吳怡萱強調，我們只是買了便當，同樣的狀況也發生在賴清德身上，賴辦也申報了大愛素食天地的3筆資料，而蔡英文也有類似大愛素食天地的支出，但項目卻是交通，或許我們都只是吃了便當，但不曉得為何業者開的發票會有這樣的問題，她也沒辦法替業者回應。