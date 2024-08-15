雙標？黃國昌：盼檢調面對其他不法也高效

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，檢察官認為會計師端木正、木可董事長李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌15日表示，期待檢調在面對其他重大不法弊案，也展現相同效率。



黃國昌、民眾黨新北市黨部主委兼議員陳世軒今日上午在新北市新莊區，考察電影及視聽文化中心與二期場館進度。會前接受媒體聯訪。



黃國昌受訪表示，任何有涉及到不法的事實，檢調本來就應站在中立的立場，勿枉勿縱，另外他也會非常期待檢調團隊，在面對其他重大不法的弊案的時候，能展現出相同的效率。



被問到時任競選總幹事的民眾黨籍“立委”黃珊珊、李文宗是否為戰犯，要負最大責任？



黃國昌表示，黃珊珊在競選過程中非常辛苦，此時大家要齊心協力解決問題，每一個人都是重要的一份子，並將工作努力做好，這是民眾黨所有支持者的期待。至於這次財務出了這麼大問題，首當其衝當然是端木正，為何做出這麼離譜的事？在“監院”登打時，明明有支出發票卻不打，竟把金額放在其他廠商帳上，百思不得其解，但既然出了問題，就將真相予以釐清，追究責任，才能回應選民期待。



民進黨籍台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲1月7日申報一筆“大愛素食餐廳”96萬元餐費，但該餐廳已歇業、改成咖啡廳。民眾黨澄清對帳有兩筆收據，一筆為去年9月7日購買110元、一筆為1月7日購買960元，但端木正受託登打時，將2筆直接誤登為96萬110元會盡快向“監察院”補正。



針對烏龍，黃國昌說，他相信整個競選總部在經費的支出上面，每一筆支出都是有憑有據，但怎會在繕打、登錄過程出錯？一定會還原事實的真相及相關責任。