成眾矢之的　黃珊珊低調快閃不願受訪

黃珊珊搭電梯要到“立院”中興大樓的辦公室，不願受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，時任競選總幹事的民眾黨現任“立委”黃珊珊成眾矢之的，黃雖請辭黨職，但傳出黨內有人力促她要請辭“立委”。對此，黃珊珊今天早上現身“立法院”時，無意受訪再多談。



不少媒體守候在黃珊珊位於“立院”中興大樓的辦公室門口，有媒體進入表達想要採訪黃的需求，辦公室人員以內部會議為由婉拒採訪，最後還鎖上了門，讓媒體只能持續在外等候。



民眾黨發言人吳怡萱昨下午透露，黃珊珊已請辭中央委員，但並沒有請辭“立委”。另外黃珊珊、端木正、李文宗將送中評會處理。



柯文哲日前爆發帳務不清，民眾黨指控是委託的會計師端木正漏報、誤報17筆支出，總計1817萬多元，而且擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。但端木正發表聲明表示，都依法令規定處理。



台北地檢署昨天指揮“調查局”北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。



台北地檢署漏夜復訊後，依偽造文書罪命端木正新台幣100萬元交保、李文娟150萬元交保、兩人均限制出境出海、接受科技監控，何璦廷50萬元交保。