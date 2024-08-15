民眾黨辦一場晚會花475萬　綠委喊超過行情

郭國文。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，現在各項申報款項都被民進黨放大檢視。民進黨台南市黨部主委、“立委”郭國文指出，民眾黨一場在台南造勢要花475萬(新台幣)，“但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題”。以最近一次台南市黨部舉辦“反擴權 護民主”的座談會來說，這一場沒有動員，現場約2000人，只要花18萬1100元。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，我們民進黨有經驗辦各地晚會造勢，昨天媒體披露民眾黨單一場造勢，高達470萬元，遠高於我們熟知經驗法則給我們的合理數字。如果一場造勢晚會高達四、五百萬，不曉得規格奢華到甚麼程度。還是民眾黨生意特好做，給出的價格遠超行情，單一場造勢 不符常理，我們嘖嘖稱奇。



她也說，柯文哲一再地強調民眾黨是小黨、窮黨，柯文哲一再凸顯使用資源錙銖必較、非常清廉、手筆不闊綽。但現在卻被一一踢爆，媒體採購廣告數額的量，辦各地的造勢、投入的資源等，都遠高於合理行情。所以民眾黨生意真的特好做，錢很好賺。去問問民間廠商或跟不同的黨，有選舉經驗的政治工作者來比，他們花費闊綽大手筆，超乎常情。



郭國文說，一場5000人造勢，會花到475萬要不是作假帳，要不就是民眾黨怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去，會出現475萬這種數字，應該衹有以上兩種可能了。



民進黨“立委”林楚茵表示，柯文哲過去選舉強調財政透明，喊沒有錢。原來不是沒有錢是花大錢，郭國文當民進黨台南市黨部主委，辦活動使用經費卻天壤之別。柯文哲怎麼辦晚會，怎麼花錢，都要說清楚，這些都是小草的血汗錢，柯文哲卻毫無良心大花特花。