接民眾黨主席？黃國昌低調稱做好“立委”監督

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，外界熱議民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌有接任黨主席的潛力。針對是否接棒並推藍白合抗綠？黃國昌15日表示，外界對民眾黨有很多見縫插針的新聞，他們都是相信柯文哲，民眾黨從沒排斥和其他政黨合作，而他會扮演好“立委”監督執政黨的角色。



柯文哲身陷雙颱風暴，內有政治獻金帳務案、外有京華城容積率爭議案，可謂腹背受敵、內外交迫，更有黨主席交棒的聲浪湧起。



黃國昌、民眾黨新北市黨部主委兼議員陳世軒今日上午在新北市新莊區，考察電影及視聽文化中心與二期場館進度，會前接受媒體聯訪。



記者問及，如何看接棒黨主席、未來是否推動藍白合抗綠？黃國昌說，民眾黨是就事論事的政黨，在民生法案的政策上，民眾黨在“立法院”，從來都沒排斥與其他政黨合作互動，“立委”是代表人民發聲、理性監督。針對目前的執政黨政府，他會持續在下個會期法案推動及預算審查上，扮演好“立委”該扮演的角色。



媒體追問，黨內在抓黃珊珊等人當戰犯，黃國昌是否等著黃袍加身、柯粉轉昌粉？黃國昌說，此時此刻，民眾黨每個人都戰戰兢兢，用誠懇的心面對問題，對於所謂抓戰犯，大家都相信柯文哲，在柯的領導下，能夠痛定思痛，回應社會期待、釐清真相，每個人在崗位上扮演好自己的角色。



他也說，這幾個月以來，外界對民眾黨有很多見縫插針的新聞，他要坦率地跟大家說，都不會成功，民眾黨在柯文哲領導下很堅強，為台灣開出一條道路。