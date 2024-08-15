兩岸和平發展論壇紀念二戰勝利79周年

兩岸和平發展論壇發起人、勞動黨主席吳榮元（中）。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電／勞動黨、兩岸和平發展論壇15日就1945年8月15日，日本裕仁天皇通過“玉音放送”宣布接受《波茨坦公告》投降的紀念日，發表《捍衛兩岸一中守護和平，反對“台獨”分離活動，反對美日外力干涉台海、破壞和平穩定》聲明表示，79年前的今天是兩岸中國人民弘揚民族正氣、捍衛歷史正義，維護中國領土主權完整，追求和平進步的重要紀念日；更是台灣重回中國版圖，台灣同胞也是中國人的光榮紀念日。



論壇表示，中國人民自918事變後，開展長期對日抗戰，犧牲傷亡3500萬軍民同胞終取得勝利。1895年台灣淪為日本殖民地後台灣民眾即展開各種形式抗日運動一直到二戰結束，不少台灣先輩還遠赴祖國大陸參加抗戰。815這一天之後，台灣島上絕大部分民眾，皆歡欣鼓舞、喜悅的迎來脫離日本殖民統治、重新做回堂堂正正的中國人，這段歷史永載史冊，任誰也改變不了。



論壇指出，中國對日抗戰為當年世界反法西斯戰爭在東方戰埸作出了重要貢獻。台灣在抗戰勝利後，做為早先的中國失土光復回歸中國，正是經過世界反法西斯同盟國共同發表的《開羅宣言》和《波茨坦公告》所認證的國際法理與歷史事實。台灣在二戰後回歸中國、世界上衹有一個中國、兩岸同屬於一個中國，完全符合國際法與二戰後的國際秩序；這對美國及“台獨”份子惡意曲解聯合國2758號決議，或散布所謂“台灣地位未定論”謬說也是很好的批駁。



論壇認為，當年日本侵略戰爭的罪責和右翼軍國主義勢力並未如《開羅宣言》和《波茨坦公告》內容要求得到徹底的清理，原因是美國為了戰後美國資本帝國主義勢力霸權，在冷戰期間以“自衞”之名，重新採用日本右翼勢力，在美日安保體制下，讓日本帝國主義及其軍事擴張政策得以捲土重來；從二戰的歷史教訓直到今日中亞等地出現的衝突，可以看出美日西方資本主義體制的侵略本質仍然是世人要求和平的最大挑戰。



論壇表示，美日右翼勢力介入性質上屬於中國內政的國家統一問題，藉操弄台灣問題，並與“台獨”分離勢力相互勾連，才是當前破壞台海地區的和平穩定的真正原因。兩岸中國人應本於追求國家和平統一的立場，我們對於美國政客及日前代表日本軍方保守右翼政客勢力利益的石破茂來台，表示最嚴正的抗議。

