卓榮泰稱沒赴陸禁團令　綠：我們有善意

洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）對於“行政院長”卓榮泰接受專訪提到，兩岸沒有禁團令，是誤稱嗎？民進黨親賴“立委”洪申翰今天受訪說，事實上兩岸觀光，執政黨立場是要平等、尊嚴的方式進行交流。現在最主要是兩岸觀光阻礙不是台灣政府，是中國政府不讓他們觀光客自由來台灣。我們有善意用開放心態，但是中國是否願意用平等方式坐下來談。



卓榮泰日前接受專訪就兩岸議題提到，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，不過“希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士”。



針對國民黨“立委”提案修正《環境基本法》，將“非核家園”改為“淨零碳排”或“利用核能去碳，逐步達成淨零減碳”等文字，卓榮泰接受媒體專訪時表示，“立法院”可以討論要不要修法，“非核家園”不是神主牌，這是依法必須要做的。



洪申翰表示，非核家園國家目標是寫在法規，目前政府按照法規目標正在一步一步執行。我們面對非核家園一定要兼顧穩定供電，淨零減碳問題，非核家園問題都在理性討論之下，現在是法規共識，要討論是否重啟核電，那在野黨應該要思考核廢料問題，哪個縣市願意存放，非常多縣市政府是國民黨主政，誰願意登高一呼說核廢料放他們那裡？



他表示，核安與核廢料問題都不討論檢視，只說要不要多用核電，無視核能發展困境，呼籲在野黨要認清事實，現在核電發展就是核電廠蓋在活動斷層上，可以坐下來一起想，可以跟社會對話。

