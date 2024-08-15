韓國瑜出這招　綠委跳腳問為何劍指賴清德

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜昨天針對“考試委員”、NCC人事同意權案，進行朝野協商，但最後裁示時，突表示“總統”“國情報告”，請各黨團溝通處理。“立法院”民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪不滿說，為何韓國瑜要拋出一個風馬牛不相及的議題？為什麼還是糾結於要劍指賴清德，要遂行部分政黨的政治意圖嗎？民進黨要提出挑戰與質問，韓國瑜這做法實在是過當了。



韓國瑜昨天協商裁示，各黨團針對臨時會召開有不同意見，請各黨團依法提出提案，“立法院”再來依照程序處理；他另外提到，上會期於院會有通過“國情報告”相關決議，但是針對邀請時間仍未明確，也請各黨團溝通後續辦理事宜。



吳思瑤今天表示，昨天朝野協商，民進黨團一再主張各黨能依循上會期5月16日的共識與默契，讓人事同意權用臨時會進行方式，希望減緩、降低NCC與“考試院”的人事空窗對社會的負面影響，民進黨希望召開臨時會，但民進黨現在是“國會”少數，需要有在野黨支持，但昨天朝野協商藍白代表反對召開臨時會，多數黨聯手反對，民進黨只能努力爭取。



吳思瑤指出，在野黨現在反過來要求民進黨去連署召開臨時會，這明顯無濟於事，若沒有多數黨支持，少數黨就算連署了，也不會獲得院會多數支持，這很清楚是藍白想甩鍋。她再次強調，上會期協商默契就是人事同意權臨時會方式來處理，非常遺憾藍白有很多政治理由，以及帶風向、不符事實的說法，都是不願履行行使“立法院”人事同意權法定職責。

