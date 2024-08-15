陳宗彥涉性招待遭起訴　民進黨27日討論

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，27日將召開廉政會討論陳宗彥等案件。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）賴清德愛將、現年57歲的前“行政院”發言人陳宗彥涉任職台南市政府新聞處長、民政局長期間涉貪及接受性招待，去年2月事件曝光後，陳隨即請辭。台南地檢署去年2月重啟調查，檢方認為陳宗彥涉嫌違反貪污治罪條例等，全案15日偵查終結並提起公訴，且陳自始至終否認犯行，檢方建請法院從重量刑。民進黨廉政會將於8月27日開會討論。



媒體詢問鄭文燦案件才在檢察官申請羈押階段，廉政會就開臨時會處理，一但確定羈押禁見就停權3年，鄭現在也已被停權3年處理。陳宗彥卻要拖到下下週處理，時間上是否過晚？民進黨廉政會主委邱駿彥表示，那次開會就講過，職務越高要有越高標準，鄭文燦那個案子的確是民眾注目案件，要盡快處理。



所以陳宗彥的案子比較不急嗎？邱駿彥說，“你覺得我們現在又很多人關注這個案子嗎？比較起鄭文燦案子，大家就是很關心”。



邱駿彥表示，廉政會慣例上是一個月召開一次，陳宗彥今天被起訴，就要等8月廉政會召開時處理，這個月是27日開會，至於起訴後要怎麼處理要看狀況。鄭文燦被羈押禁見就必須要先停權，但是陳宗彥狀況也不一定，要看情節輕重。