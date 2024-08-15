戴利玲稱與黃珊珊仍是好友　無意告民眾黨

左起媒體人康仁俊、尼奧、時樂公司負責人戴利玲、時事評論員吳崑玉。（照片：震傳媒提供） 中評社台北8月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，此案關鍵的踢爆者尼奧、時樂公司負責人戴利玲，14日以證人身分復訊被請回後，15日接受廣播節目專訪。戴利玲稱，只是想維護自己公司聲譽，沒有多報新台幣916萬元，與民眾黨籍“立委”黃珊珊仍是好友，沒撕破臉，她沒要怪任何人，也不會告民眾黨。是媒體名嘴與外界渲染，令主持人康仁俊、吳崑玉都笑了。



戴利玲的尼奧、時樂公司承包柯文哲競選2024時的媒體轉播宣傳等業務，但卻發現民眾黨申報給“監察院”的政治獻金中，她的公司被多報916萬元，事後資深媒體人康仁俊踢爆。民眾黨清查後，將責任全指向會計師端木正作假帳。



戴利玲今日中午赴台北市內湖區的震傳媒接受康仁俊、吳崑玉專訪。戴利玲表示，她是做綜藝節目、演唱會等風花雪月，與政治無關，請媒體在做各項報導時要求證。



康仁俊追問，戴利玲與黃珊珊的關係如何？為何賺了民眾黨的錢，又爆料？戴利玲說，她與黃珊珊還是朋友，開門做生意都是朋友，她與康仁俊、吳崑玉也是，沒跟黃珊珊撕破臉，大家挑撥沒用。她因黃珊珊關係才認識柯文哲，當時所有媒體都不跟柯做生意，因此黃找她協助轉播、廣告宣傳，後來就發現確實沒有那3張發票共916萬元，竟被申報到“監察院”政治獻金系統。



戴利玲也強調，她沒接公家案子，因公家標案要花很多時間，所以並無外界說黃珊珊在台北市副市長任內，她有接案。康追問，中國國民黨籍台北市議員鍾小平說因黃珊珊已讀妳，妳才找鍾陳情？戴態度卻轉變說，因她當時在香港，要不斷向黃珊珊求證此事，但其實後來也都沒任何問題，柯文哲人很好，柯要求清查。