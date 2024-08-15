揭柯假帳疑雲　戴利玲：吞下去聲押的就是我　

尼奧、時樂公司負責人戴利玲接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，此案關鍵的踢爆者尼奧、時樂公司負責人戴利玲，14日以證人身分複訊請回後，15日上廣播節目後接受媒體聯訪。戴利玲表示，自己沒有跟黃珊珊“撕破臉”，那為什麼會選擇發出聲明？因為公司多筆帳目遭到亂報，所以不斷與民眾黨、黃珊珊反應，最終卻沒有任何人來溝通，造成她被攻擊“洗錢”，所以她吞不下去，才做出這個選擇，檢調約談也跟她說了，如果吞下去，她就會被聲押。



戴利玲的尼奧、時樂公司承包柯文哲競選2024時的媒體轉播宣傳等業務，但卻發現民眾黨申報給“監察院”的政治獻金中，她的公司被多報916萬元新台幣，事後資深媒體人康仁俊踢爆此事。民眾黨清查後，將責任全指向會計師端木正作假帳。



戴利玲今日中午赴台北市內湖區的震傳媒接受康仁俊、吳崑玉專訪後，接受媒體聯訪。被問到踢爆此事，柯文哲的清廉形象已被質疑，民眾黨更陷入危機？戴利玲回應，她也覺得很難過，她與柯文哲接觸，是因為她與黃珊珊是好友的關係，她仍然相信柯文哲、黃珊珊，柯文哲跟別的政治人物並不一樣。



是相信都是端木正害的？與黃珊珊、李文宗都沒關係？戴利玲僅說，不是她要相信什麼，她也已請檢調去查是誰想害她。



戴利玲也提到，事後黃珊珊有與她連絡，黃珊珊有一直安慰她，並跟她說對不起，黃珊珊也說不知道有這些事、造成她的損害，也勸她別看電視了，因此她也就相信黃珊珊。



她還說，她不知道民眾黨內部如何，誰處理帳務，都與她無關、不方便去管，怎麼灌那個帳務的？還有端木正是誰？她都不知道，發現被灌水，也是因康仁俊有提醒她。

