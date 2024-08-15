民眾黨團：陳宗彥好意思喊冤？“監院”續護航

民眾黨團痛批，陳宗彥當官卻多次接受性招待，還好意思喊冤，“監察院”竟有臉繼續護航。（民眾黨團提供） 中評社台北8月15日電／被視為賴清德子弟兵的“行政院”前發言人陳宗彥11年前擔任台南市政府新聞處長及民政局長時，涉嫌接受酒店業者8次性招待，台南地檢署15日偵結，將陳宗彥依貪污治罪條例起訴，建請法院從重量刑，並依法宣告褫奪公權。台灣民眾黨“立法院”黨團15日表示，陳宗彥當官卻多次接受性招待，被台南地檢署建請法院從重量刑，還好意思喊冤，“監察酬庸院”竟有臉繼續護航。



民眾黨團15日在臉書發文表示，去年民眾黨前“立委”陳琬惠揭發，“總統”賴清德的愛將、“行政院”前發言人陳宗彥曾接受業者行賄與性招待，喬台南市警職人員人事案及KTV變更使用執照案。台南地檢署起訴書說的明白，陳宗彥擔任台南市府新聞處長及民政局長期間，與酒店業者有不當利益輸送關係，違反《貪污治罪條例》，多次接受性招待。此外南檢更查到，他有十次自己花錢從事性交易。



民眾黨團指出，食人俸祿，卻可以一次花上萬元（新台幣）買春，敗壞官箴。但陳宗彥背後有賴清德當靠山，什麼都不怕，就算“監院”自己的調查報告都認定被酒店暱稱為陳董的陳宗彥有被性招待，彈劾案投票竟是壓倒性“不成立”。陳宗彥如今還搖身一變成了大同資產開發的董事，陳董，果真名符其實。



民眾黨團強調，“監察院”查案大小眼、彈劾看關係，還配合民進黨，全力阻擋“國會”聽證調查權，就是為了維護這個臭不可聞的貪腐護航結構。民眾黨團要求，“監察院”重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。



民眾黨團痛批，原本“高檢署”說查無不法而簽結，但南檢重啟偵查後，卻查出陳接受酒店業者性招待2次，犯後態度不佳，偵結起訴請求從重量刑。請問當初的偵辦有無政治力介入？有沒有包庇或放水？如此自相矛盾的調查，“法務部”打算要如何自圓其說？