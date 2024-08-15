朱立倫：希望柯文哲和民眾黨能平安度過風波

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，中國國民黨主席朱立倫今天下午受訪時被問到是否相信柯的清白，他說，希望柯文哲或民眾黨能夠趕快釐清這些事實，平安度過，相信不管是現在或未來，台灣都需要我們更多的合作。



北檢偵辦柯文哲政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



國民黨今天下午舉行中元普渡儀式，由朱立倫率領各黨務主管一同在中央黨部大門口拜拜祈福。



針對柯文哲大選帳務出現多重問題，朱立倫接受媒體聯訪時表示，希望柯文哲或民眾黨能夠趕快釐清這些事實，能夠平安度過，他相信未來對於民眾黨也好，或者是國民黨跟民眾黨之間，在“立法院”還有很多重要議題，大家要共同努力、共同推動，在地方上也有很多一起合作的地方，所以希望他能非常順利平安度過。



媒體追問，要不要挺柯文哲，國民黨內現在有兩派聲音，2026的地方選舉還有可能藍白合嗎？



朱立倫再次強調，對於民眾黨碰到這樣的問題，我們希望盡快釐清，能夠平安度過，在“立法院”還有非常多重要議題要合作，在地方上也有很多合作空間，他相信不管是現在2024或2025、2026，台灣都需要我們更多的合作。