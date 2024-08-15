民眾黨帳務風暴　邱臣遠：以柯文哲說法為主

邱臣遠受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月15日電（記者 盧誠輝）北檢偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。對此，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時受訪表示，一切以柯文哲及黨中央回應為主，不願多作回應。



邱臣遠今日出席“2024新竹市青年模擬亞太經合會(Model APEC)”，包括民眾黨籍新竹市議員李國璋、時代力量新竹市議員蔡惠婷與多位局處首長都到場出席。邱致詞後仍和李、蔡留下來參與青年學子的座談會，全程待滿2個小時。



邱臣遠致詞時指出，今年Model APEC有三大特色，包含首次在竹市舉辦、首次開放高中生參與，以及首次結合城市外交，鼓勵參加的青年朋友們透過此次活動拓展國際視野，並培養獨立思考能力，期望在未來職涯中都能夠發揮所長、學以致用，提升職場競爭力。



邱臣遠說，新竹市擁有高學歷、高收入、高生育率、低年齡，三高一低的城市DNA，其中16至40歲青年設籍竹市共有14萬1937人，占全市人口31%，若加上轄內5所大學生4萬9073人，預估實際生活在竹市的青年已超過20萬人。



邱臣遠在致詞過程中仍不忘提起自己15歲就開始半工半讀和27歲到越南闖天下的故事，藉此勉勵青年學子要勇於冒險，致詞最末同樣又以“打造安居科技城，追求幸福真永遠”的口後號來當結尾。邱會後接受媒體聯訪時，針對民眾黨近期捲入的政治獻金風暴，僅表示一切以柯文哲及黨中央回應為主，不願多作回應。