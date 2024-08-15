台官方坦承北部電力不足　供需差距200億度

陳世凱。（台“行政院”提供） 中評社台北8月15日電／台電暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心申設，並建議優先遷至電力充裕的地區設廠，降低傳輸損耗，引發中國國民黨籍桃園市長張善政不滿開砲。“行政院”發言人陳世凱15日坦承，北部現在電力不足，北北基桃電力開發確實相對困難，有發電量少於用電量的狀況。



台電董事長曾文生日前稱不供電給桃園以北、用電量5MW以上的數據中心，產業出身又曾任“閣揆”的桃園市長張善政14日忍不住在市政會議開炮：“北台灣難道不是台灣一部分嗎”？感嘆“台灣不缺電”淪為口號。



陳世凱在“行政院會”後記者會回應媒體提問說，北北基桃電力開發確實相對困難，北部有發電量少於用電量狀況，以2023年為例，北部用電量是930億度，發電量衹有750億度，差距高達200億度。政府以“南電北送”或“中電北送”應對，但過程中仍有線路上的耗損，達6.4億度，換算成電價約23億元新台幣。



陳世凱說明，從全台角度上看，供電是足夠的。但就區域角度，北部電源開發確實要更加積極，否則用電長期不夠。



陳世凱指出，政府未來在北部將持續推動電網韌性、電源開發，積極努力建設，目前包括協和電廠更新計劃、國光電廠二期、長升電廠二期等，也會讓電源開發更充足，希望讓北部有充足用電。



陳世凱強調，除了中央要努力，亦盼與地方政府合作，這攸關480萬人用電權利，與北部行政、金融、民生產業息息相關，政府會努力推行。