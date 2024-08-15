盧秀燕選黨魁聲浪高　朱立倫：任期還有一年多

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）馬英九基金會執行長蕭旭岑昨在受訪時提及，會建議中國國民黨台中市長盧秀燕爭取明年的主席選舉，否則會重蹈2020、2024的模式。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨主席任期到明年10月，還有一年多的時間。現在討論這問題會干擾黨務運作、黨內團結，包括盧秀燕、新北市長侯友宜或每一位黨內重要幹部，都專心做好現在的工作，因為民眾期待國民黨不斷改革，跟社會連結在一起。



國民黨主席將在2025年改選，黨籍台中市長盧秀燕被視為潛在候選人，蕭旭岑昨天在廣播專訪中提及，如果國民黨想參選2028大選的人，不選明年的黨主席，還是會重蹈2020、2024的模式。對於是否會建議盧秀燕參選黨主席？蕭則說“一定會，因黨的聲譽、形象，和候選人是無法分開。”



朱立倫今天下午出席國民黨中央黨部的中元普渡拜拜儀式，他在活動後接受媒體訪問時對此表示，他要再次強調，國民黨主席任期到明年10月，還有一年多的時間，此時來討論這問題，一方面會干擾黨務運作、黨內團結，最重要的還會影響包含盧秀燕、侯友宜及黨內重要領導人目前的工作。



朱立倫認為，此時不需要再討論此議題，好好從事黨務工作，盧秀燕、侯友宜或每一位黨內重要幹部，現在都專心做好現在的工作，因為民眾期待國民黨不斷改革，跟社會連結在一起，在市政工作做得更好，在“立法院”能夠更團結，針對民生議題、重要法案趕快通過。