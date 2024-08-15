柯媽：柯文哲沒貪　有人一直來糟蹋我們

何瑞英與柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調昨大動作偵辦，會計師端木正、木可公司董事長李文娟被約談後交保。柯文哲媽媽何瑞英今表示，沒有聽過木可公司，也沒有檢調來家中搜查。至於“罵我們的會被雷劈”這句話，柯媽也解釋自己不是亂罵人，是在講沒證據就亂說話的人。



根據《中時新聞網》報導，柯媽今早正要出門，赴醫院探視日前跌倒的柯爸，針對外傳柯文哲老家遭搜索，被問到昨天有檢警來找？柯媽說“沒有啊！”她說兩邊各自住，那邊是媳婦在持家，管那邊是要幹嘛？他（指兒子）有一個家庭，她已經87歲是老人家，根本沒有在管。



柯媽也說，本來就是小家庭，自己節儉著用，從未跟孩子拿錢。至於是否聽過跟木可公司的關係？柯媽說，從來沒聽過這個名字，她都不知道，與這間公司來往多久她也不知道，也說自己是老人家，一直要找她麻煩也很受不了，現在還要到醫院顧柯爸，也是很心煩。



柯媽媽強調自己不想沒事找事。現在外界一直來亂，想拖她下水，她也覺得很煩。柯媽媽重申，真的不會去管柯文哲的事，以前不只台北市政府不去，連柯文哲的家都不去，平時衹有電話連絡。柯媽媽也力挺柯文哲沒貪污，說如果柯文哲會貪，當台北市長的8年就不知道可以貪多少了，電視報的如何如何，那就趕快去查。



至於被問到昨天說“隨便罵我們的人會被雷劈、會被神明罰”這句話，柯媽媽連忙解釋，她指的是“騙人、罵人是不好的事情，做人這樣天會處罰、會給雷公劈，不是在說說的人都這樣，說對的事就讓別人講啊，沒有的事你們在亂說，我也覺得很無辜。”她直言，“罵我我就生氣啊，沒有的事罵我幹嘛，沒有的事，你就去查，查到有再來講，一直針對柯文哲、一直來糟蹋我們，這樣好嗎？真的是沒有的事情不要這樣。”