學姊黃瀞瑩：黃珊珊太早辭易落人把柄

民眾黨台北市議員黃瀞瑩接受廣播節目專訪。（照片：《POP搶先爆》提供） 中評社台北8月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，時任競選總幹事、不分區“立委”黃珊珊主動請辭中央委員，以示負責。不過，民眾黨台北市議員黃瀞瑩15日指出，黃珊珊現在選擇請辭中央委員時機點太早，又落人話柄，對事情沒有幫助。



曾任黃珊珊幕僚的黃瀞瑩15日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，談及近日柯文哲政治獻金風暴。她說，得知時有點驚訝甚至是驚嚇，期間一度覺得很生氣，錯誤嚴重且不可原諒，實在太扯了。民眾黨應整體檢視組織和人才培養的問題，財務等核心事情應該交由黨內核心團隊負責，而非委外讓外界有機會接觸。



至於黃珊珊日前請辭中央委員，黃瀞瑩認為，黨內政治獻金申報出問題，一定要有人來負責、究責，但黨中央有相關機制，會把相關人員送進中評會處理，“就算請辭，把事情丟著拍拍屁股不見，這會比較好嗎”？黃珊珊應該要把事情解決，給外界完整的交代，再來才是懲處。事情發生後就請辭消失不見，再也找不到這個人，對黨的發展不是好事。現在選擇請辭中央委員時機點太早，又落人話柄，對事情沒有幫助。



黃瀞瑩說，確實有不少討論認為哪個人應該請辭，現階段應該要有人站出來負責，至少要給個交代，等事件告個斷落後才自請處分。請辭反而成為另個話題，現在已經很多支線，現在又多了離職，對事情沒有太大幫助。若怎麼做都有人講話，那就把事情處理到最後，才是負起責任的方式。



黃瀞瑩認為，選舉中來靠近的人大多不是什麼好東西，就是想要賺錢、當作商業利益，不是政治價值相同，這個情況在離開市府專心擔任當主席後就愈來愈嚴重，光是文宣部、自媒體小組或其他黨內各部門，大家都在做重復的事情，拍片、剪片、大量產出，結果就是KPI差、沒跟上選舉步調，還重復花錢。