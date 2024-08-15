陳宗彥涉性招待遭起訴　卓榮泰籲公務員自律

卓榮泰在臉書表示，他在“行政院會”上分享有關運動員與公務員一段話勉勵大眾。（照:卓榮泰臉書） 中評社台北8月15日電／被視為賴清德子弟兵的“行政院”前發言人陳宗彥涉性招待，今天被台南地檢署依貪污罪起訴，並建請法院從重量刑。巧合的是，“行政院長”卓榮泰在“行政院會”上，予以公務員“自律”、“陽光”、“團結台灣”3個鼓勵，其中自律部分，強調公務員應規律做好公務工作，讓生活單純，“不該去的飲宴應酬都應避免”，對外關係簡單、不複雜，讓人看到的是專注在公務表現。



卓榮泰在臉書表示，他在“行政院會”上分享有關運動員與公務員一段話勉勵大眾，他表示，最近跟幾位選手們通話後，感謝選手努力和關心其身體狀況，通話裡我深刻感受運動員們的特質，就是非常“自律”。



卓榮泰強調，這份“自律”可以讓公務員參考、學習，規律做好公務工作，讓生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，讓國人看到的是專注在公務表現。



至於“陽光”，卓榮泰以國手林郁婷遇到的巨大檢驗、打壓為例。他強調，面對這樣的困境，林郁婷的人格特質所展現出來的陽光，帶給世界正向與希望，而公務員同樣要站在陽光下接受嚴格檢驗，他也會發現，清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比。



卓榮泰說，公務員接受檢驗，同時也要帶給社會最正面的力量，讓人民看見從中央到地方，都應是健康、陽光跟充滿希望。唯有如此人民才會願意支持，執政者推動政策才有力量可以達到目標。