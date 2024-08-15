熱爆了！高雄壽山動物園的熊熊最愛啃水果冰

黑熊開心地啃咬吊掛的水果冰。（壽山動物園提供） 中評社高雄8月15日電／台灣近期超熱，動輒36、37度，氣溫屢創新高。高雄壽山動物園今年準備各種消暑大招，包括提供水果冰品、水池泡澡、打造遮陰棲架、開放室內空調等，讓動物們能涼爽過夏日。



高雄市“觀光局長”高閔琳表示，為了讓園區內的動物在大熱天能保持活力，壽山動物園特別準備各種消暑冰品，除有各種造型水果冰外，還會利用椰子殼裝入動物喜愛的水果冷凍製成，讓動物大快朵頤，另透過取食難度來刺激及豐富動物行為。



高閔琳指出，為增加動物們取食的難度和樂趣，冰品擺放方式也費盡心思，如藏在展場角落、草叢中、投入水池或吊掛棲架上。例如黑猩猩會直接舔舐冰塊融化的冰水或用手指摳取水果；黑熊則會憑藉靈敏嗅覺找到冰品並用牙齒跟利爪破壞冰塊，吃完水果後再慢慢啃咬冰塊，享受冰涼的快感。



高閔琳提到，另在黑熊與水豚展場則提供大澡盆、大水池讓動物泡澡。黑熊喜歡在水池裡靜坐或仰躺；水豚則喜歡慵懶地泡在水裡放鬆身心，只露出個頭穩若泰山；河馬則會在水池中張開大嘴享受沖水樂趣。動物們除泡水外，大象則享有不定時噴水服務，讓動物們在展場也能盡情享受酷暑中的清涼。



動物們享用蔬果冰度過炎炎夏日，入園遊玩的小朋友則首選園內親水廣場。廣場內設有水霧、戲水池、叢林落雨等設施，並有淋浴間可供遊客盥洗換裝。暑假期間，12歲以下兒童免費入園，歡迎家長帶小朋友來玩水消暑趣。