陸委會：只要大陸開放遊台　我們願放團客

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）疫情後首個陸客團已於9日赴馬祖旅遊，“行政院長”卓榮泰昨天受訪也說“兩岸友善的門已打開很大，也沒有禁團令”。“賴政府”是否有意放寬兩岸觀光政策？陸委會副主委兼發言人梁文傑15日表示，陸客赴馬祖、金門只要有申請，就全力協助，我們樂見。



至於兩岸觀光旅遊政策，梁文傑說，只要大陸文旅部宣布台灣列為開放地區，我們也會願意讓團客過去。



陸委會15日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



7名陸客組成的旅遊團於8月9日循小三通赴馬祖旅遊，這也是疫情後、福馬小三通復航後，首個赴馬祖的大陸旅遊團。梁文傑表示，我們都持開放態度，這一團來馬祖，我們也是全力協助並樂見。目前還未看到有其他團客提出赴馬祖觀光旅遊的申請，馬祖、金門風光明媚，我們歡迎陸客申請，只要有申請，我們就會全力協助。



卓榮泰14日接受專訪，在兩岸議題上，他表示，我們友善的門已經打開得很大，“也沒有禁團令”，台灣已組成的團客還是可以去中國大陸，我們認為只要陸客能夠來，我們也願意讓台灣團客再繼續過去，兩岸還是可以積極互動。



梁文傑回應，陸委會日前就已宣布，6月前規劃的旅行團可以繼續赴陸觀光，未來也會視情況適時檢討。卓榮泰也說，只要對方願意開放陸客，其實只要大陸文旅部宣布台灣列為開放旅遊地區，我們就願意讓台灣團客過去，相關機關也會以此方向來評估。