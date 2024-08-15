陳玉珍：下周前往北京爭取開放金門旅遊

藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電／第十二屆海峽青年節峰會15日下午在福州舉辦，出席的中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍表示，預計在下個星期會陪同金門縣議長及議員們，還有金門、台灣的觀光業者一起到北京拜會，去跟北京的相關單位探討陸客開放赴金門旅遊的事宜，希望可以一切順利。



媒體報導，陳玉珍受訪時指出，金門觀光業者以及老百姓熱烈期盼陸客到來，預計下周22日與金門議會議長和議員，相關台灣觀光業者一起去北京，與陸方相關單位探討陸客開放赴金門旅遊事宜，希望一切順利，達到正面效果。



至於能否趕上大陸十一長假前開放，陳玉珍則說一切都保持樂觀積極，這自然是大家的期待，這次去會讓北京聽到金門民意呼聲，也讓相關的單位知道說金門人相當熱情，歡迎陸客到金門來，不管是團體旅遊或是自由行。



陳玉珍表示，稍早舉辦金廈泳渡活動時，已經有一些廈門相關單位到金門做了類似踩線的動作，加上金門過去本就開放陸客觀光，很多大陸朋友其實都有來過了，實際對金門是不陌生的。



陳玉珍說，希望還有觀光業者，還要陪同縣議會官員們到到北京表達態度誠意，希望可以達到正面的效果，然後再呼籲兩岸常來常往，民間交流事實上應該多多往來。



陳玉珍表示，從之前214金門海域漁船翻覆事件，到胡姓釣客事件的解決，加上澎湖漁船部分人員也已返回，認為兩岸應該都互相繼續積累善意，好的互動就會造成好的發展，大家都希望朝這個方向去發展。